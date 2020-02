Il padre di Achille Lauro è un magistrato: l’artista viene da una famiglia di funzionari di Stato

Achille Lauro è il personaggio provocatore del momento, capace di sconvolgere il Festival di Sanremo con i suoi look estremi ed eccentrici, tra tutine con effetto nude look e rievocazioni di Ziggy Stardust. Mentre il pubblico si divide tra esaltati e criticoni che commentano le sue performance sanremesi a metà tra musica e teatro (ispirate a San Francesco, David Bowie, la Marchesa Luisa Casati Stampa e la regina Elisabetta I), pochi conoscono la sua vita privata e la sua storia famigliare. Chi si aspetta la classica storia dell’artista dannato nato in un ambiente difficile resterà forse stupito nel sapere che Achille, all’anagrafe Lauro De Marinis, è figlio di un magistrato e proviene da una famiglia di funzionari dello Stato.

Chi è Nicola De Marinis, padre di Achille Lauro

“Sono figlio di gente onesta – raccontava mesi fa Achille Lauro a Domenica In – Mio padre, con cui ho avuto un rapporto complicato, è una persona onesta, un intellettuale. Non vengo da un ambiente squilibrato“. Il cantante spiegava inoltre di aver recuperato i rapporti con il genitore, dopo le difficoltà giovanili. Il padre è Nicola De Marinis, 62 anni, magistrato della Corte di Cassazione (consigliere addetto alla sezione Lavoro) proveniente da Gravina in Puglia. Anche docente universitario, ha curato circa 150 pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e sindacale ed stato Dirigente della Confindustria. L’uomo è separato dalla mamma di Lauro, Cristina Zambon, che è invece originaria del Veneto e collabora con lo staff del figlio. Peraltro anche il fratello di Lauro, Federico, è attivo nel mondo musicale con il nome d’arte di Fet.

La famiglia di Achille Lauro

Tutto il lato paterno della famiglia di Achile Lauro opera a livello statale. Il nonno Federico De Marinis, purtroppo scomparso, era un prefetto attivo a Perugia dal 1985 al 1992. In Umbria vivono ancora la nonna e gli zii: lo zio Domenico De Marinis, bancario, ha ricoperto l’incarico di assessore al bilancio in Provincia e ha fatto parte del gruppo consiliare del Partito Democratico di Torgiano. Lauro è imparentato inoltre con l’ex Procuratore della Repubblica di Bari Michele De Marinis, ora in pensione. Il cugino Matteo De Marinis, 52 anni, è viceprefetto in servizio a Bari ed è stato commissario antimafia del Comune di Laureana Borrello, in provincia di Reggio Calabria, sciolto per presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta. Una famiglia importante, dunque, quella dell’artista, che invece è nato a Verona, è cresciuto a Roma e ora vive a Milano. Per quanto riguarda la vita sentimentale, pare che Achille Lauro sia fidanzato da anni ma l’identità della fortunata resta un mistero.