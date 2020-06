Il padre di Loren Del Santo sarebbe Dennis Schaller, Lory conferma a Fanpage.it: “Sì, è lui”

Lory Del Santo conferma a Fanpage.it che il padre di Loren, il figlio ventenne scomparso in circostanze tragiche poco più di un anno fa, sarebbe il modello tedesco Dennis Schaller. Ci eravamo arrivati incrociando un tweet, alcuni articoli pubblicati dalla stampa americana e una vecchia dichiarazione di Ingrid Casares, ex compagna di Madonna il cui figlio, Nico, sarebbe nato proprio dalla relazione tra la donna e il padre di Loren. “È lui il padre di Loren”, conferma Lory Del Santo quando gli facciamo il nome del modello che sarebbe, secondo quanto dichiarato da Ingrid, il padre del figlio dell’ex di Madonna.

Nico è l’unico figlio di Ingrid Casares

Ingrid Casares ha un solo figlio, il giovane Nico, nato nel 2000. Pochi mesi prima era nato Loren, secondo figlio di Lory Del Santo. Parliamo di 20 anni fa e all’epoca la stampa americana era particolarmente interessata alla vita di Ingrid a causa del suo rapporto con Madonna. I giornali avevano ipotizzato che tra la popstar e l’amica ci fosse stata una relazione. Nel 2000 Ingrid era incinta, secondo i tabloid proprio di Dennis Schaller, misterioso modello tedesco del quale non esistono foto, almeno in rete. Nasce Nico, rimasto l’unico figlio che Ingrid abbia mai avuto. Lei stessa conferma che il padre di Nico è Schaller quando, in un post pubblicato sul Miami Herald nel 2015, racconta di una serata trascorsa a Miami diversi anni prima: “Il nostro gruppo era formato da Madonna, Guy Ritchie, Gwenyth Paltrow e Guy Oseary oltre a me e Dennis Schaller, il mio ragazzo dell’epoca e padre di mio figlio”.

in foto: Ingrid Casares con Madonna nel 1998

La conferma di Lory Del Santo

Incrociando tali dichiarazioni con i dettagli forniti da Lory Del Santo a Live – Non è la D’Urso (la regista ha raccontato in tv che tra Loren e il figlio di Casares ci sono 10 mesi di differenza e che i due ragazzi hanno lo stesso padre. I tempi coincidono) abbiamo contattato l’attrice e regista per chiederle se Dennis Schaller fosse il padre di suo figlio. “Sì, è lui”, ha confermato Lory.

Il tweet dell’ex compagna di Madonna

Esiste un altro elemento che ci aveva spinti a pensare che proprio Schaller fosse il padre del figlio di Ingrid Casares e, stando a quanto dichiarato da Lory in tv, anche di Loren Del Santo. Esiste un tweet pubblicato dall’ex compagna di Madonna nel 2010. È carico di rabbia. Sul popolare social network Casares scrive: “Se qualcuno conoscesse un pezzo di m*** chiamato Dennis Schaller, dalla Germania, gli faccia sapere che un giorno il suo karma tornerà a perseguitarlo”. Abbiamo chiesto conto a Lory di questo tweet. “Sì, perché l’ha mollata quando il bambino aveva due anni”, ci ha spiegato, “Le ha scritto una mail in cui le chiedeva di non cercarlo. Lei chiaramente si è arrabbiata. Ha provato a cercarlo, è andata fino in Germania per spingerlo a tornare, ma non l’ha trovato. Era molto arrabbiata, io non lo sono. Anche perché non l’ho mai trovato, pur non avendolo mai cercato. È sparito. Devin (l’altro figlio di Lory, ndr) ha provato a cercarlo ma non è riuscito a trovarlo”.