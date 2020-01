Il padre di Paolo Ciavarro sul mancato flirt con Clizia: “Esce da una storia, non cerca avventure”

Paolo Ciavarro potrebbe essere interessato a Clizia Incorvaia. Lo dichiara il padre Massimo, ex marito di Eleonora Giorgi. Intervistato dal settimanale Chi, l’attore ha fatto sapere che il figlio sarebbe uscito di recente da una storia importante e che non è avvezzo a concedersi relazioni di scarsa importante. Tra le donne conosciute nella Casa, l’ex moglie di Francesco Sarcina potrebbe piacergli:

È entrato da single: dopo una storia che non funzionava ha scelto di interrompere tutto. Le donne? Non è il tipo da avventura di una sera, ma da storia d’amore. Posso affermare che non si avvicinerà a Paola Di Benedetto perché è fidanzata. Forse al momento Clizia Incorvaia potrebbe piacergli. Escludo Rita Rusic perché conosce suo figlio.

Il futuro professionale di Paolo Ciavarro

Massimo, come l’ex moglie Eleonora Giorgi, conosce il figlio più di chiunque altro al mondo. Lo ha seguito da lontano durante la sua carriera, consigliandolo a proposito del percorso da intraprendere. Da bambino lo ha incoraggiato a seguire la strada calcistica, salvo poi aiutarlo a rimettersi in carreggiata quando Paolo ha deciso che avrebbe fatto altro:

Da bambino voleva giocare a pallone. La Roma lo voleva. Era compagno di squadra dell’attuale capitano dei giallorossi Alessandro Florenzi. Ma al momento del salto in avanti nella Primavera, ha ammesso di non avere il carattere giusto per fare il calciatore e ha scelto di dedicarsi agli studi. Sia io che i dirigenti siamo rimasti scioccati. Adesso vorrebbe fare il conduttore, e io lo promuovo perché studia, parla bene l’inglese, è laureato, ama lo sport ed è disciplinato. Paolo è un piccolo grande uomo.

La nostalgia scatenata dal Grande Fratello

Infine, l’attore ammette che l’ingresso del figlio nella Casa del Grande Fratello Vip avrebbe scatenato in lui una imprevista e fortissima nostalgia: “Ci siamo salutati con un semplice ‘Lasciami le chiavi e spacca tutto’, ma in realtà mi manca da morire e non riesco a staccarmi dalla televisione”. Una reazione che avrebbe sorpreso lo stesso Massimo:

Non credevo mi facesse quest’effetto. Sapere che mio figlio è lì e non posso parlare con lui, ma soltanto ascoltare e stare in apprensione se accade qualcosa, è devastante. Pensavo di essere più forte, di non farmi prendere dalla ‘malattia’ positiva del Grande Fratello Vip e invece non mi muovo più di casa. Mannaggia a Paolino mio.