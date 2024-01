Il Roma – Il papà di Samardzic è preoccupato per la situazione del Napoli

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la trattativa fra il Napoli e l’Udinese sembrava essere cosa fatta. Tuttavia a metterci lo zampino è il papà di Samardzic, il quale ha delle necessità ben precise: sistemare il contratto di Lazar, partendo da 1,8 milioni fino ad arrivare a 2,5, quindi ingaggio a scalare. Inoltre saranno aggiunti dei bonus e probabilmente una clausola rescissoria. Tuttavia, il padre non rimane convinto delle garanzie tecniche, considerando la sua preoccupazione per la situazione attuale che sta vivendo la squadra azzurra. La società avrà il compito di rassicurarlo da remoto, considerando che ADL rimarrà in Spagna in vacanza.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Demascelli: “Conte al Napoli? Solo ad una condizione”

Samardzic-Napoli, De Maggio: “Non sono tanto ottimista”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vera Gemma, è amore con Guè Pequeno: è la coppia più incredibile di inizio anno