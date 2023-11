La Gazzetta dello Sport – Il piano di Mazzarri per Kvaratskhelia: sarà il suo “uomo in più”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato quale sarà il piano di Walter Mazzarri per avere Khvicha Kvaratskhelia al top della forma. Il tecnico ha già in mente come gestire il giocatore: “Tre gol in due partite con la nazionale: è il biglietto da visita migliore che Khvicha Kvaratskhelia potrà presentare al nuovo allenatore tornando domani a Castel Volturno.

E Mazzarri sarà felice di conoscere il suo “uomo in più” quello che più di tutti potrà risolvere una partita grazie alle sue giocate. Servirà valutarne il recupero fisico per le due gare intere giocate in quattro giorni. Ma al georgiano va assicurata la mente libera per restituirgli quel sorriso ultimamente smarrito in maglia azzurra”.

