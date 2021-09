Il presidente del Lille attacca: “Osimhen? Non è stato pagato 81 milioni”

Il presidente del Lille torna sul trasferimento di Osimhen al Napoli

Il presidente del Lille, Olivier Letang, ha rilasciato alcune dichiarazioni La Voix des Sports, dove ha parlato anche della cessione di Osimhen al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Non è vero che il trasferimento di Osimhen è costato al Napoli 81 milioni, l’accordo era per 68 milioni. Sono stati comprati per 20 milioni di euro, ma secondo gli esperti il loro valore complessivo non va oltre i 500mila euro.”

