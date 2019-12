Il primo Natale insieme per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

in foto: Foto di Diva e Donna

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono ormai inseparabili. La coppia vive in maniera spensierata la propria storia d’amore e sempre più spesso capita che vengano paparazzati, in diverse occasioni. Stavolta i due sono stati immortalati l’uno a fianco all’altra dal settimanale Diva e Donna, mentre partecipavano ad una festa organizzata da Maurizio Cattelan.

Primo Natale con Charley Vezza

Primo Natale insieme per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, l’amore tra la modella e il noto imprenditore milanese continua senza intoppi, anzi, sono sempre più complici, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale. I due, vestiti uguali, indossano un maglione blu con una stampa al centro e si scambiano tenere effusioni anche per le strade milanesi, dove camminano mano nella mano, abbracciati, oppure lei gli accarezza i capelli. Gesti che descrivono anche un vissuto piuttosto consolidato, sebbene manchi ancora il vero e proprio debutto sui social, infatti nessuno dei due ha pubblicato scatti o video che li ritraggano insieme.

Vivono in case separate

Marica Pellegrinelli e il suo Charley sono stati avvistati finora non solo a Milano, dove entrambi vivono, ma anche durante i loro viaggi, fatti apposta per trascorrere del tempo insieme. Al momento la coppia sembra che abbia deciso di non andare a convivere, anche perché questo significherebbe costruire un nuovo nucleo familiare con Rafaela Maria e Gabrio Tullio, i figli avuti da Eros Ramazzotti, un passo che è da considerarsi prematuro per una coppia che da pochi mesi si sta frequentando alla luce del sole. Inoltre, in accordo con il cantante romano, la modella vuole mantenere un rapporto con il suo ex quanto più tranquillo possibile, proprio per non turbare l’equilibrio dei suoi figli, dal momento che vivere una separazione non è mai una cosa semplice, infatti entrambi cercano di garantire loro la serenità necessaria che gli consenta di affrontare questo periodo.