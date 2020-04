Il principe Filippo rassicura sulla sua salute, torna a parlare: “Grazie a chi affronta la pandemia”

Da quando è iniziata la quarantena dei reali d’Inghilterra, il 19 marzo, giorno in cui si sono recati nella residenza di Windsor, il Duca di Edimburgo non ha proferito parola in merito alla situazione del suo Paese, costretto come il resto d’Europa a fare i conti con l’emergenza coronavirus. Dopo un mese, durante il quale lo stato di salute del principe aveva messo in allarme gli inglesi, il marito della Regina Elisabetta ha voluto rivolgere un messaggio alla nazione.

Il messaggio del principe Filippo

Sul profilo ufficiale della Royal Family ecco comparire un messaggio inaspettato firmato dal Duca di Edimburgo, che ha voluto rivolgere un pensiero speciale, nonché un ringraziamento, a tutti coloro che in queste settimane hanno lavorato ininterrottamente, permettendo al Paese di non fermarsi e di affrontare con tutti mezzi possibili la diffusione del coronavirus. Tra coloro che sono menzionati in questo messaggio non solo medici e operatori sanitari, ma anche la ricerca che senza sosta cerca di rispondere alle domande che si affollano in questo periodo, ma anche ai lavoratori di servizi essenziali come quelli postali o coloro che si occupano della raccolta dei rifiuti:

Mentre ci avviciniamo alla Settimana Mondiale di Immunizzazione, ho voluto riconoscere il lavoro vitale e urgente che tanti stanno facendo per affrontare la pandemia; da parte di coloro che operano nelle professioni mediche e scientifiche, nelle università e negli istituti di ricerca, tutti uniti nel lavorare per proteggerci da Covid-19. A nome di chi di noi rimane al sicuro e a casa, ho voluto anche ringraziare tutti i lavoratori chiave che assicurano la continuità delle infrastrutture della nostra vita; il personale e i volontari che lavorano alla produzione e alla distribuzione di cibo, quelli che mantengono i servizi postali e di consegna, e quelli che assicurano la raccolta dei rifiuti.

Le parole di speranza di Elisabetta II

In occasione della Pasqua era stata la sovrana inglese a dare coraggio ai suoi sudditi, diffondendo un messaggio di coraggio e speranza, sebbene il periodo sia difficile e incerto. Un messaggio nel quale la Regina Elisabetta invogliava gli inglesi a pensare che avrebbero vinto questa battaglia contro il Covid-19: “Sappiamo che il Coronavirus non avrà la meglio su di noi. Per quanto la morte possa sembrare scura, in particolar modo a chi piange un lutto, la luce e la vita sono più grandi.”