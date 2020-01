Il Principe Harry con Archie nella prima foto del nuovo anno: “Che il 2020 vi porti serenità”

Il nuovo anno è arrivato e, come di consueto, arrivano gli auguri della famiglia reale inglese anche sui social. E quale modo migliore, per il principe Harry, se non quello di iniziare il 2020 con una foto che ritragga il più bel regalo fattogli dal 2019? Ed ecco, infatti, che il secondogenito di Lady D pubblica una foto con il suo piccolo Archie corredata da un corposo messaggio d’auguri.

La prima foto del 2020

Prima foto del 2020 per Archie, dalla cui nascita l’8 gennaio saranno passati ben otto mesi. Uno scatto tra padre e figlio, che li ritrae sorridenti e mostra il primogenito di Harry e Megan Markle che si sollazza tra le braccia paterne. Probabilmente la foto è stata scattata durante il periodo di permanenza in America della coppia che ha deciso di allontanarsi da Londra per le festività natalizie, scatenando il disappunto della Regina Elisabetta che li ha esclusi dai soliti auguri togliendo la foto dei Duchi di Sussex dai ritratti di famiglia. I coniugi e il loro bambino hanno trascorso il Natale in Canada, in una location frequentata spesso anche da personaggi noti dello spettacolo, nonché luogo in cui ha vissuto Megan Markle quando girava le puntate di Suits.

Il messaggio di auguri

Nonostante gli attriti familiari, in seguito alla sua decisione di trascorrere il Natale lontano dall’Inghilterra, contraddicendo il protocollo e le rigide tradizioni reali, il principe Harry non trascura i suoi sudditi e nelle prime ore del nuovo anno diffonde un messaggio di augurio e speranza a quanti lo seguono. È stato un anno particolarmente ricco di impegni ed incontri, cosa che non è stata dimenticata nello stilare gli auguri che fanno da corredo ad una foto che ritrae il Duca di Sussex con il suo piccolo Archie tra le braccia, sicuramente il dono più atteso dell’anno che si è appena concluso. Ed ecco cosa c’è scritto sulla pagina ufficiale creata appositamente per Harry e Meghan: