Il principe William compie 38 anni, la foto con i tre figli scattata dalla moglie Kate Middleton

Il 21 giugno 1982 nasceva William, primogenito del principe Carlo e di Diana Spencer, la compianta Lady D. che ancora oggi aleggia sulle vite dei suoi figli. Oggi compie 38 anni e, per festeggiare un compleanno reale pubblicamente, le pagine social del Kensington Royal Palace, dove vivono il duca e la duchessa di Cambridge, ha pubblicato alcune foto per rendere omaggio al festeggiato. C’è William ritratto con i suoi tre figli su un’altalena nei giardini della tenuta di Sandringham, a Norfolk. George, Charlotte e Louis, i bambini circondano il papà con tutto il loro amore e con sorrisi che sono fondamentali in un giorno speciale come il compleanno.

Il duca e la duchessa di Cambridge sono molto lieti di condividere una nuova foto del duca con il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis in vista del compleanno di domani del duca. La foto è stata scattata all’inizio di questo mese dalla Duchessa.

La fotografa è Kate Middleton

A scattare la foto è Kate Middleton, moglie di William e mamma dei tre pargoli. Da sempre appassionata di fotografia, Kate ha immortalato il resto della famiglia, preferendo rimanere dietro l’obiettivo, come accade ormai da un po’ di tempo a questa parte. La famiglia reale è reduce da altri festeggiamenti recenti, avendo la Regina Elisabetta compiuto festeggiato 94 anni in una cerimonia a presenze ridotte, alla quale non ha presenziato nemmeno suo marito, il Duca di Edimburgo, che a sua volta ne ha compiuti 99 anni all’inizio di questo mese.

I compleanni reali ad aprile e maggio

Un periodo ricco di ricorrenze, seppur vissute senza grandi feste e assembramenti, nemmeno per i piccoli Louis e Charlotte, che hanno spento rispettivamente 2 e 5 candeline ad aprile e a maggio, in fase 1 e 2 di una pandemia che ha impedito ai genitori di poter restituire loro un clima più leggero. Party reali probabilmente rinviati a quando questa emergenza sarà del tutto superata, nel frattempo Kate continua a scattare foto a tutta la famiglia e i singoli membri si impegnano a donare ai sudditi l’immagine più positiva che possono, un cenno di speranza con l’augurio per tempi migliori.