Il punto della situazione sugli infortuni in casa Napoli

Il Corriere dello Sport ha riportato la situazione attuale circa gli infortuni in casa Napoli, che sarebbero ben sette.

Il Napoli si trova attualmente in ritiro a Castel di Sangro per il ritiro estivo in attesa dell’inizio della nuova stagione di campionato; tuttavia all’interno del club azzurro si sono verificati numerosi infortuni. Sono ben sette infatti i giocatori che non sono nel pieno della forma fisica.

Ecco le parole del Corriere dello Sport:

“Rudi Garcia con il Girona s’è dovuto inventare (ma solo per una ventina di minuti), un Napoli senza la propria anima: però fuori dal tridente questa squadra non sa starci o, magari inconsciamente, non vuole starci. Ma senza Mario Rui, Demme, l’affaticato Osi e con un Lobotka da dosare dopo l’acciacco in allenamento, è divenuto un esercizio alternativo provare ad infilarsi in un turnover estivo: Paolo Rongoni, il preparatore atletico che Garca ha portato con sé, avrà contato pure lui gli incidenti di percorso che stridono con la tendenza del passato. Come non farsi mancare nulla.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

