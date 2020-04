Il record di Enzo e Pamela del trono over: riavvicinarsi e lasciarsi (di nuovo) senza mai vedersi

Enzo Capo e Pamela Barretta del trono over sono riusciti a stabilire una specie di simpatico record: riavvicinarsi dopo un litigio e tornare ad allontanarsi senza mai potersi vedere, perché bloccati in luoghi diversi a causa della quarantena. I due protagonisti di Uomini e Donne avrebbero preso di nuovo strade diverse, dopo il riavvicinamento di inizio aprile. A comunicarlo è Pamela che, dopo avere scritto su Instagram che Enzo avrebbe “cambiato idea” rispetto alla loro storia, ha aggiunto in un video: “Tra noi non procede, non procede per niente”.

La presunta rottura, poi smentita da Enzo Capo

I tempi della presunta rottura e del riavvicinamento tra i due sono singolari, un’altra delle istantanee delle difficoltà che vivono alcune coppie in questo periodo storico fuori dal comune. A marzo, Pamela aveva raccontato sui social di essere stata lasciata da Enzo. A quelle parole era seguita la precisazione di lui, che aveva parlato solo di un litigio e non di una rottura, una versione non condivisa dalla donna: “Sostanzialmente c’è stato questo litigio con Pamela ma assolutamente non la ritegno una rottura. Semplicemente perché per poter rompere con una persona bisogna guardarla negli occhi. Fino a quando non ci sarà un confronto – e mi auspico ci sia quanto prima perché vuol dire che sarà finita anche questa quarantena – ci guarderemo negli occhi e magari ce ne diremo di santa ragione, ci chiariremo. L’unica cosa che posso dire è che, così come per tutta Italia, l’auspicio è ‘Andrà tutto bene’. Vedremo”.

Il riavvicinamento confermato e la seconda rottura, senza mai vedersi

A confermare il riavvicinamento era stato Enzo che a inizio aprile, senza essere ancora riuscito a vedere la compagna conosciuta a Uomini e Donne, aveva ufficializzato il fatto che fossero tornati vicini condividendo una foto di coppia accompagnata da una didascalia chiara: “La cosa più brutta è fare la pace ma non poterti riabbracciare. Maledetta quarantena. Ti amo”. Avanziamo veloce fino a oggi quando, a 10 giorni da quel momento, Pamela comunica che la relazione con l’imprenditore campano sta attraversando una fase di stallo. Il tutto a distanza e nell’arco di poco più di un mese. Una vita di coppia, la loro, che riesce a essere movimentata perfino senza incontri.