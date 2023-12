Il rinnovo di Osimhen è vicino: i dettagli dell’affare

Il Corriere dello Sport si è soffermato sull’attaccante Victor Osimhen che sarebbe prossimo al rinnovo con il Napoli.

Victor Osimhen dovrebbe firmare in tempi brevi il rinnovo con il Napoli.

Di seguito le parole de Il Corriere dello Sport in merito alla vicenda:

“Sull’aumento di stipendio previsto dal rinnovo che i due giocatori stanno negoziando con Inter e Napoli è in vantaggio il nigeriano: per lui l’ipotesi sul tavolo è da 10 milioni a stagione da subito, fino al 2026. Per Lautaro è alle viste un matrimonio praticamente a vita, con scadenza 2028, da 8 milioni più bonus e premi. Quella dozzina (almeno) di incontri per il rinnovo del bomber mascherato non si è rivelata affatto «sporca», ma fondamentale per tenere elettrico e sempre acceso un rapporto che ha vissuto alcuni momenti di incomprensione (vedi il caso TikTok). Ed è seguito con interesse da diversi club, con il Chelsea sempre in prima fila. Nel frattempo sono ricomparse le foto sul profilo Instagram di Osi con la maglia del Napoli. E mercoledì l’agente Calenda si è ritrovato con il presidente De Laurentiis: la clausola (da 130 milioni) resta uno dei nodi principali nel prossimo incontro. Perché se non sarà un matrimonio per sempre, dovrà essere comunque un matrimonio felice. Per tutti.”

