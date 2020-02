Il secchione De Benedetti e la pupa Martina Di Maria si divertono insieme dopo il programma

La Pupa e il Secchione e Viceversa, il programma tornato in onda su Italia 1 e da poco terminato con la vittoria di una coppia di viceversa, ha fatto nascere delle amicizie particolari. Ne danno dimostrazione Giovanni Tobia De Benedetti, il latinista latin lover e la romana Martina Di Maria che, anche dopo la fine dello show, sembra che gradiscano passare del tempo insieme.

Lo scatto di Giovanni De Benedetti e Martina Di Maria

Uno scatto innocuo e divertente, quello che Giovanni Tobia De Benedetti ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove è ripreso intento a mangiare in quella che ha tutta l’aria di essere una trattoria, accompagnato dalla bella Martina. I due, per qualche tempo, avevano fatto coppia nel programma e a quanto pare tra loro sembra sia nata una bella amicizia. Il 23enne correda la foto con un siparietto divertente: “Sta ‘ngorda, s’è magnata tutto. Ao ma pensa ar piatto tuo. Classico dialetto aulico in una trattoria romana”. Immediata la risposta di Martina Di Maria un semplice “Ti adoro” con tanto di cuore accanto. Niente di più che una giornata trascorsa in compagnia e spensieratezza, ricordando il periodo trascorso insieme sotto i riflettori.

De Benedetti, il secchione latin lover

Senza dubbio De Benedetti è stato il secchione più chiacchierato all’interno del docu-reality. Il latinista di bell’aspetto non ha mai nascosto la sua attitudine al corteggiamento e, infatti, non ha esitato a flirtare con alcune delle belle pupe che hanno partecipato al gioco. Se con Stella Manente c’è stato addirittura un bacio appassionato, con la sua compagna d’avventura, Carlotta Cocina, è stato un continuo battibeccare e scagliarsi l’uno contro l’altra che li ha portati anche alla squalifica dal gioco. Inizialmente la bella bionda pensava che il suo secchione potesse nutrire un interesse nei suoi confronti, cosa che invece non si è verificata o che, almeno, non è stata così esplicita.