Il sindaco di Dimaro-Folgorita: “Firmato rinnovo ritiro Napoli: ecco da quando”

Il sindaco di Dimaro-Folgorita annuncia il rinnovo del ritiro del Napoli

Calciomercato Napoli – Il sindaco di Dimaro-Folgorita Andrea Lazzaroni, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, in cui annuncia il rinnovo del ritiro del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sindaco di Dimaro-Folgorita:

“La provincia ha firmato il contratto ed il ritiro del Napoli sarà dall’11 al 21 luglio. Siamo contenti che ci rivediamo, che sia stato firmato questo contratto triennale. Per altri tre anni il Napoli sarà da noi a Dimaro-Folgarida. Dovremmo riuscire a finire i lavori per la nuova palestra, per l’anno prossimo sarà disponibile anche un parco soprastante al campo d’allenamento”

