Il tecnico Galtier è stato arrestato per sospetti di razzismo

L’allenatore del Paris Saint-Germain Christophe Galtier è stato arrestato insieme a suo figlio per sospetti di razzismo.

Christopher Galtier è stato arrestato. L’allenatore del Paris Sant-Germain si trova attualmente in stato di fermo insieme a suo figlio. La motivazione avrebbe a che fare con sospetti di discriminazione razziale e religiosa quando allenava il Nizza.

Ecco quanto si legge su Fanpage:

“L’allenatore del Paris Saint Germain Cristophe Galtier e suo figlio sono stati presi in custodia dalla polizia nell’ambito dell’indagine sui sospetti di discriminazione razziale e religiosa, ai tempi del Nizza. In poche parole sono entrambi in stato d’arresto. La notizia è stata diffusa da alcuni media transalpini.”

Si continua a leggere:

“L’allenatore era stato convocato dagli inquirenti incaricati per la mattina del 30 giugno e dopo essere arrivato è stato posto in stato di fermo, tecnicamente questo significa che gli inquirenti avranno a disposizione Galtier e il figlio per un tempo limitato (24 ore). Al termine di quelle ventiquattro ore i Galtier saranno rilasciati o portati davanti al giudice per rispondere delle accuse.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Moggi a bordocampo per Napoli-Juve Primavera: sanzione per la SSCN

Calciomercato Napoli: sempre alle prese con il nodo più complicato da sciogliere

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 30 Giugno 2023 a cura di Artemis