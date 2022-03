Il Torino sogna Meret. Il portiere è il primo obiettivo per la prossima stagione

Tuttosport – Il Torino sogna Alex Meret. Il portiere del Napoli è il primo obiettivo per la prossima stagione.

Questo è quanto riportato dal quotidiano:

Il Torino ha le idee chiare, il prossimo obiettivo di mercato è Alex Meret. Il portiere del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e in estate verrà presa una decisione in merito alla sua permanenza nel club partenopeo. Al momento nulla si è mosso e il Torino resta alla finestra, in caso di divorzio tra il club azzurro ed il portiere friulano.

