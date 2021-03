Il valore di Lozano torna a salire, altro che flop di mercato

Il valore di mercato di Hirving Lozano ha superato il prezzo di acquisto del Napoli.

Dopo un netto calo dovuto alla non brillante prima stagione in azzurro, il valore di mercato di Lozano torna a salire. A stabilire la quotazione, la massima raggiunta fin’ora, è l’autorevole sito Transfermarkt. Il valore del messicano ha avuto un andamento sinusoidale passando dai 40 milioni al momento dell’acquisto del Napoli, dal PSV, ai 28 milioni di fine stagione 2019/2020, fino a risalire ai 45 milioni di euro attuali. Le prestazioni, la continuità, gli assist ed i gol, portano Lozano a rappresentare quello che era l’acquisto più costoso della storia del Napoli, fino all’arrivo di Osimhen, un’importante plusvalenza in chiave futura.

