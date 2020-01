Ilaria Teolis criticata per il seno rifatto: “Mai contraria alla chirurgia, ma non devo spiegazioni”

La storia con Massimo Colantoni sembra ormai archiviata e Ilaria Teolis ha ritrovato il sorriso al fianco di un nuovo ragazzo. Nel frattempo, in vena di cambiamenti per iniziare il nuovo anno con il piede giusto, l’ex cameriera romana si è concessa anche un piccolo ritocco al seno e ha sfoggiato su Instagram le foto del nuovo décolleté.

La replica di Ilaria alle accuse sui social

Molte sue fan non sembrano aver digerito il suo cambiamento e l’hanno accusata di incoerenza per essersi sottoposta all’intervento chirurgico dopo aver criticato aspramente chi ricorre al silicone. Nell’ultimo periodo Ilaria, in realtà, sembra aver scelto di concedersi un po’ di privacy e di concentrarsi sulla sua vita privata lontana dai social. Ha preferito non uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma così come non ha voluto rivelare dell’intervento. Eppure non sono sfuggite ai fan più attenti le Instagram Stories del ragazzo, che mostrano i due innamorati in vacanza a Sharm El Sheik. Sulla spiaggia, in costume, nascondere il dècolletè era impossibile. Ecco come ha risposto Ilaria alla pioggia di critiche:

Ciao, in realtà sono sempre stata pro la chirurgia, soprattutto per chi come me aveva un problema, non capisco il fatto di esagerare con la chirurgia. Ma sinceramente non credo di dover dare tante spiegazioni. Buona giornata.

Chi è la nuova fiamma di Ilaria Teolis

Di lui non si sa molto e pare che il ragazzo non appartenga al mondo della tv. Ilaria ha detto di non voler rivelare molto sulla sua nuova storia per il momento, per scaramanzia e per evitare di dar voce a cattiverie: “Le grandi cose si dicono in silenzio”, aveva scritto sui social. Eppure su Instagram, la ragazza si è lasciata scappare qualche indizio e nelle Stories sono comparsi gli scatti delle loro mani unite, cuori, dediche e persino le immagini di qualche effusione.

Io sto bene in questo periodo, mi andava di condividerlo con voi. Sto molto molto molto bene, però non parlo perché non si sa mai qua. Perciò stiamo zitte, vediamo come andrà insomma! Metti che qualcuno me la tira…

La sua nuova dolce metà si chiama Andrea, è di Roma e fa il personal trainer.

Massimo Colantoni ha ritrovato l’amore con Sonia Onelli

Difficile dimenticare gli scontri dell’ultimo falò di confronto tra Massimo e Ilaria, una delle coppie più tormentate dell’edizione di Temptation Island. A distanza di quasi sei mesi, non solo i due non sono riusciti a recuperare la relazione, ma i loro rapporti sono rimasti più freddi che mai. Poche settimane fa ai microfoni di “Non succederà mai più” su Radio Radio, Massimo ha raccontato dell’amore sbocciato con Sonia, attuale fidanzata, ex tentatrice di Temptation. A sganciare la bomba è stata proprio lei, secondo la quale Ilaria cercherebbe ancora il suo ex.

Lei lo ha cercato ripetutamente fino a quattro giorni fa. Io lo dico perché lei ha fatto l’eroina, facendo passare noi come carnefici, però gli manda dei messaggi in cui dice che può riprovarci quando vuole. Mi dispiace che lui passa per quello che non è.

Un retroscena mai rivelato, che Sonia avrebbe deciso di rendere pubblico perché considera il gesto di Ilaria una mancanza di rispetto dei confronti della sua relazione con Massimo, un’invasione dei suoi spazi insomma. Secondo la nuova fiamma del ragazzo, la sua ex lo avrebbe cercato la sera prima dello speciale Temptation Island Un mese dopo, per indagare sulla sua nuova storia.

Massimo e Sonia contro Ilaria, lo scontro su Radio Radio

Non potendo accettarlo, Ilaria è intervenuta in diretta per dare la sua versione dei fatti, spiegando di aver contattato Massimo solo in occasione del suo compleanno o comunque in momenti di difficoltà, specificando di essere oggi felicemente impegnata. Ad ogni modo, non c’è stato un vero e proprio confronto e non è chiaro come siano andate davvero le cose fra i due. In studio si è generato il caos, Massimo ha minacciato di andare via se non fosse stata interrotta la chiamata e la voce di Ilaria è stata sfumata.