Ilary Blasi cambia look, chiede un parere a Totti e poi pubblica i messaggi privati: “Non stai bene”

Ilary Blasi e Francesco Totti sono tra i volti noti che hanno imparato ad apprezzare la condivisione social. In queste ore, la conduttrice ha pubblicato una serie di Instagram Stories che riportano un perfetto quadretto familiare. Ilary Blasi ha pensato di cambiare look, mettendo da parte la chioma liscia per fare dei boccoli. Lei per prima, non è apparsa particolarmente convinta del risultato. Così, ha chiesto un parere al marito e al figlio Cristian.

Cristian Totti non dà soddisfazione a mamma Ilary

Per Cristian Totti è arrivato il momento di andare a scuola. Mamma Ilary lo ha accompagnato in auto. Durante il tragitto, tuttavia, gli ha spiegato di aver arricciato i capelli proprio per accompagnarlo a scuola. Gli ha chiesto un parere: “Quanto sei felice che stiamo andando a scuola Cristian? Dai che te la leggo negli occhi la felicità. Mi sono fatta pure i ricci per te. Ti piacciono questi ricci? Metti la cintura. Mettila bene. Cri, l’ultima cosa è importante, ti sono piaciuti i miei boccoli o no?”. All’inizio il figlio non ha proprio replicato, poi le ha fatto cenno con la mano di lasciarlo in pace.

I messaggi privati tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Così, Ilary Blasi ha pensato bene di rivolgersi a Francesco Totti, sperando che almeno lui le desse un po’ di soddisfazione e manifestasse entusiasmo per il cambio look. Ahimè, non è stata fortunata. Nella chat pubblicata dalla Blasi su Instagram, si legge ciò che ha scritto a Totti: “Volevo chiederti una cosa. Hai visto le mie storie??? Che ne pensi dei miei boccoli? Toc, toc. Allora? Sii sincero ed onesto. Rispondi”. Il marito, una volta accortosi che la moglie lo stava cercando, ha dato il suo parere. Francesco Totti ha replicato lapidario: “Ma che foto ti sei fatta?? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene”. Corredando il messaggio di faccine divertite. Eppure, il risultato non era poi così disastroso.