Ilary Blasi e le cartoline bollenti dalle Maldive, ma vince Totti che punta sul broncio di Isabel

È il broncio della piccola Isabel a vincere a mani basse la “sfida” all’ultimo like della famiglia Totti. In vacanza alle Maldive insieme ai figli e al marito Francesco Totti, l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip” Ilary Blasi regala ai follower alcuni scorci sensualissimi del suo Lato B, fotografato durante una passeggiata sulla spiaggia. In forma smagliante, Ilary indossa un bikini rosso e si lascia fotografare mentre cammina di spalle sul bagnasciuga. Ma è Totti a scattare la foto migliore: gli basta riprendere il broncio tenerissimo della piccola Isabel per incorniciare perfettamente questa vacanza formato famiglia. Papà innamorato della sua bambina, l’ex campione della Roma la abbraccia mentre la piccola sfoggia un’espressione corrucciata caratteristica del repertorio dei bambini. Ma la resa è potentissima tanto che nemmeno il papà resiste al desiderio di stamparle un bacio delicato sulla guancia.

L’allenamento di Totti con la figlia Chanel

Nemmeno in vacanza, Totti rinuncia ad allenarsi ma in quest’occasione il campione ha potuto contare su un “secondo” di tutto rispetto: la piccola Chanel, secondogenita nata dal matrimonio con Ilary Blasi. È stata lei ad accompagnare il papà in palestra, seguendolo durante gli allenamento quotidiani che il campione si concede per restare in forma.

Isabel superstar in vacanza

Ma è la piccola Isabel la protagonista indiscussa dell’album delle vacanze social dei genitori. Poche ore fa, Ilary ha ripreso la piccola di casa durante una lezione di nuoto: Isabel si è immersa coraggiosamente, accennando qualche bracciata prima di riemergere. “Guardala!” ha detto orgogliosa mamma Ilary riprendendo la scena. Poche ore dopo un altro filmato pubblicato dalla conduttrice mostra qualche istante di una passeggiata nel resort, Ilary al centro e le sue figlie ai due lati. Un equilibrio familiare perfetto quello dei Totti, qualcosa che solo di recente il campione e la moglie hanno iniziato a condividere attraverso i social network.