Ilary Blasi mostra ai fan la cameretta di Francesco Totti, spuntano le “foto da modello”

Ilary Blasi ha fatto una sorpresa ai suoi follower che farà la gioia di tutti i fan di Francesco Totti. In una serie di Instagram Stories che trovate nel video qui sopra, la conduttrice ha mostrato alcuni angoli della casa in cui il Pupone ha vissuto prima di sposarla. In particolare, Ilary ha portato il pubblico alla scoperta della “cameretta” di Totti, tra ricordi d’annata e vere chicche.

Le foto di Francesco Totti: Faceva anche il modello

Dal cuscino giallorosso che troneggia sul letto si passa alle foto che mostrano un Francesco giovanissimo: “Faceva anche il modello“, commenta divertita la Blasi, che se la ride immortalando alcune immagini dell’ex calciatore in pose particolarmente sensuali, a torso nudo. Per anni assente dai social per scelta, da qualche tempo la conduttrice de Le Iene ha aperto un profilo Instagram dove ama pubblicare dettagli quotidiani di una vita semplice e lontana dal glamour. Qualche giorno fa, aveva persino mostrato su Tik Tok le camerette delle figlie Chanel e Isabel.

Le case in cui ha vissuto Francesco Totti

Totti e Ilary Blasi abitano insieme ai figli a Roma, in uno splendido attico di lusso in zona Eur, al ventisettesimo piano di un grattacielo. Lo storico capitano dei giallorossi è però cresciuto prima a Porta Metronia e poi nel quartiere residenziale dell’Axa, vicino a Ostia. Più precisamente, Francesco ha passato l’infanzia e l’adolescenza con i genitori Enzo e Fiorella e il fratello Riccardo Totti (presidente dell’associazione A.S.D. Totti Soccer School) in un’abitazione al numero 18 di via Vetulonia, non lontano dalla Basilica di San Giovanni a Porta Latina. Poi, quando la carriera è decollata, tutti insieme si sono trasferiti in una villetta trifamiliare all’Axa – quella mostrata nel video della Blasi – in cui Totti ha vissuto dal 1999 al 2002 e che ha lasciato solo al momento del matrimonio con Ilary.