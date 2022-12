Corriere dello Sport – Ilic in pole se parte Demme: piace molto a Giuntoli.

La situazione di Demme è tutta da decifrare, in quanto la sua permanenza al Napoli è decisamente in bilico. L’azzurro avrebbe espressamente dichiarato di voler giocare di più e tra le opzioni del club, spunta la cessione. In caso di partenza, dunque: “Il ds Giuntoli studia gli obiettivi per il centrocampo: piace molto Ivan Ilic del Verona, anzi moltissimo e infatti l’operazione potrebbe anche ricalcare quella di Rrahmani: ovvero, acquistare subito per poi integrarlo in rosa in estate. Il 21enne serbo del Verona è considerato un prospetto estremamente interessante: ha numeri, geometrie, idee, la virtù dell’inserimento e della rifinitura e un certo senso del gol.