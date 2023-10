Tele A – Imparato: “Rinnovate Zielinski per altri 5 anni! Un altro così non lo trovi”.

Il giornalista Gaetano Imparato, in diretta a ‘Fuorigioco’, ha espresso la sua opinione sul talento Piotr Zielinski: “Zielinski è stato tra i migliori in campo contro il Real Madrid. Io invito la società a rinnovare Piotr per 5 anni! Uno così in circolazione non lo trovi e se lo trovi costa tantissimo!”.

Fonte foto: da Football Pictures, via Getty Images – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiellini sul rigore concesso agli azzurri: “Assurda decisione dell’arbitro”

Ag. Gaetano: “Il Napoli non si rende conto del suo livello. Garcia dovrebbe dargli spazio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ambrosini racconta come andata con la Fiorentina