Imprevisto in strada per Ilary Blasi, le si rompe una scarpa e prosegue a camminare a piede nudo

Cenerentola in infradito? No, è Ilary Blasi che si lascia riprendere durante una passeggiata in strada a Montecarlo, per poi caricare il video sul suo profilo Instagram. Nel filmato, infatti, si vede la conduttrice camminare indossando una sola scarpa. Poco prima era stata vittima di un imprevisto: una delle due infradito indossate dalla moglie di Francesco Totti si è rotta, obbligandola a ragionare in merito a una rapida soluzione. Ilary non si è scomposta e ha continuato a camminare con un piede nudo e una infradito tra le mani. Poco dopo si è messa in posa per lasciarsi scattare una foto da esibire come ricordo del simpatico incidente.

La comunicazione social di Ilary Blasi

Lo stile di comunicazione di Ilary Blasi sui social è molto simile a quello del video che la mostra in giro per strada a Montecarlo senza una scarpa. Qualche settimana fa, ad esempio, la conduttrice aveva pubblicato un video girato nei nuovi uffici del marito Francesco Totti a Roma. Dopo avere inquadrato la bella e giovane segretaria della società, Blasi aveva raggiunto il marito in un’altra stanza per poi chiedergli: “Ma non era una donna anziana?”. Uno scherzo voluto ma che evidenzia in maniera chiara la scelta della presentatrice di condividere con i fan solo la parte più irriverente delle sue giornate.

Le conversazioni private con Francesco Totti

Un altro momento simpatico condiviso da Ilary sui social è quello che l’ha vista pubblicare una conversazione privata con il marito Francesco. “Hai visto le mie storie? Che ne pensi dei miei boccoli? Sii sincero e onesto” gli chiedeva in un messaggio inviato su Whatsapp. “Ma che foto ti sei fatta? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene” rispondeva Totti stando allo scherzo. Sono i moderni Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, e il pubblico è pazzo della loro famiglia.