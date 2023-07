Corriere dello Sport – In Inghilterra sono sicuri: Kilman sarà un giocatore del Napoli.

L’edizione odierna della del quotidiano, nello specifico quella Campana, ha evidenziato un dettaglio interessante sulla faccenda che lega il Napoli a Max Kilman. A quanto pare, in Inghilterra è trapelata la notizia che il giocatore sarebbe un colpo sicuro dei partenopei. Questo è quanto riportato nello specifico: “‘Kilman si fa’. In Inghilterra sono certi: in arrivo il via libera del Wolverhampton. Pressing di De Laurentiis per il difensore: operazione da 35 milioni“.

Fonte foto: Flickr.com

