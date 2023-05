La Gazzetta dello Sport – In Serie A c’è stato solo il Napoli: lo Scudetto esce dal triangolo Juve-Inter-Milan.

Stefano Barigelli, sulle pagine del quotidiano, ha omaggiato il percorso del Napoli. C’è stato solo il Napoli, dall’inizio alla fine: “Ha vinto la squadra più bella, la più forte, quella che ha segnato di più, quella che ha difeso meglio. Nessuna aveva mai conquistato con tanta apparente semplicità lo scudetto, nessuna ha mai dato l’idea di poter competere per strapparglielo. Il campionato non è mai stato un dialogo, ma un lungo, spettacolare monologo. Il Napoli non ha dovuto superare nessuna Nuttata, è stato sempre mezzogiorno. Lo scudetto esce dal triangolo Juve-Inter-Milan dopo 22 anni. Torna al Sud dopo 33. Gli scudetti di Lazio e Roma misero economicamente in ginocchio i due azionisti e quindi i due club. Il trionfo del Napoli è stato invece costruito sul solido principio della sostenibilità. Usciti Insigne, Mertens, Koulibaly, Ruiz, Ospina. Dentro Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Kim, Ndombele.

Al miracolo ora gridano tutti al punto che Giuntoli è diventato il profeta del mercato, ma nessun direttore sportivo ha mai dato un gioco a una squadra. Sullo scudetto c’è inciso il nome di Aurelio De Laurentiis, che ci ha creduto quando non ci credeva nessuno, senza aver paura di una piazza che l’ha contestato oltre ogni ragionevolezza, dimenticando che cos’era il Napoli dopo il fallimento. Poi c’è chi ha trasformato un’incognita in un capolavoro: Luciano Spalletti. Il tecnico è arrivato al suo anno magico dopo le stagioni ustionanti con Roma e Inter”.

