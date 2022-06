Inacio Pià, ex Napoli: “Finora ho visto solo uscite, per cosa lotteranno l’anno prossimo?”

La preoccupazione dell’ex azzurro per il futuro del Napoli

Inacio Pià, ex giocatore del Napoli ha parlato a Radio Marte del mercato azzurro e delle possibili ambizioni per la prossima stagione.

Queste le sue parole:

“Sto seguendo i movimenti del Napoli e non si capisce l’obiettivo per il quale lotterà l’anno prossimo. Per adesso stiamo vedendo uscite, ma giocatori di spessore in entrate non si sono viste. Il Napoli deve dare continuità a Koulibaly, perché perderlo significa mettersi l’anima in pace e fare un campionato discreto.

Il Napoli se deve dare continuità a un modo di fare calcio, come vuole Spalletti, deve prendere Deulofeu che spacca le partite e alza il tasso di qualità. Per la piazza può essere il sostituto ideale di Insigne. Bisogna vedere se Petagna vuole rimanere ancora come alternativa. Il primo acquisto che farei è rinnovare Koulibaly, dai un grande segnale agli altri.

Gaetano è pronto per fare il salto di categoria e deve giocare, il ruolo se lo trova da solo in campo se ha qualità. Io lo farei giocare ancora un anno in Serie A e poi lo prenderei”.

