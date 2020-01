Incendi in Australia, Pink e Nicole Kidman donano 500 mila dollari: la solidarietà delle star

Sono giorni di angoscia in Australia, dove più di 150 incendi boschivi stanno causando vittime e stanno distruggendo la natura e le case. Un dramma che va avanti dallo scorso settembre e che ha portato, secondo i dati riportati da AdnKronos, a 24 morti, a una vera e propria strage di animali e a milioni di ettari di terreno distrutti. Molti volti noti del mondo dello spettacolo, si stanno mobilitando con donazioni e appelli per sensibilizzare i loro fan a dare un piccolo aiuto ai vigili del fuoco che stanno portando avanti una battaglia tanto ardua. Eccone alcuni.

Nicole Kidman e Keith Urban

Nicole Kidman e il marito Keith Urban hanno espresso la loro preoccupazione sui social e hanno fatto sapere di aver donato 500 mila dollari (poco più di 445 mila euro, ndr) ai vigili del fuoco: “Il sostegno, i pensieri e le preghiere della nostra famiglia vanno a tutti coloro che sono stati colpiti dagli incendi in Australia. Stiamo donando 500 mila dollari al Rural Fire Services. Stanno facendo tantissimo in questo momento”.

Selena Gomez

Anche Selena Gomez ha invitato i fan a fare una donazione se ne hanno la possibilità. Anche lei lo ha fatto ma ha preferito non rendere pubblica la cifra: “Sono affranta per gli incendi in Australia. Prego per tutti coloro che sono stati colpiti e per tutti i soccorritori. Sto facendo una donazione e mi piacerebbe che anche voi consideraste di farla se potete”.

Pink

Pink, proprio come Nicole Kidman e Keith Urban, ha donato 500 mila euro dopo aver visto le devastanti immagini che arrivano dall’Australia: “Sono sconvolta nel vedere ciò che sta accadendo in Australia in questo momento e l’orribile incendio boschivo. Sto facendo una donazione di 500 mila dollari ai vigili del fuoco che stanno combattendo in prima linea. Il mio cuore va ai miei amici e alla mia famiglia in Australia”.

Dacre Montgomery

L’attore che interpreta Billy Hargrove nella serie televisiva Stranger Things ha avviato una sua raccolta fondi, invitando tutti coloro che lo seguono a dare un piccolo contributo. In 12 ore, è riuscito a raccogliere 120 mila dollari. Dacre Montgomery ha commentato entusiasta: “12 ore, 20 mila donazioni e siamo già a 120 mila dollari. Non so come ringraziarvi. Ora ho impostato l’obiettivo a 250 mila dollari. Il denaro può aiutare. State facendo la differenza. Vi incoraggio a continuare a condividere il link alla raccolta fondi. L’Australia ha bisogno del vostro aiuto”.

Naomi Watts

Naomi Watts ha espresso tutto il suo dolore su Instagram: “Gli incendi sono orribili. È impressionante e preoccupante. Tanta fauna è già andata persa. Il mio cuore va a tutti coloro che hanno perso i loro cari o le loro case. La mia gratitudine va ai coraggiosi vigili del fuoco che non si sono fermati nemmeno durante le feste. Ho il cuore spezzato per gli animali e per la natura. Prego per la pioggia”.

Hugh Jackman

Hugh Jackman ha fornito ai suoi follower le coordinate giuste per dare un aiuto concreto: “Come potete essere di aiuto? Cliccate sull’immagine per alcune delle organizzazioni che stanno lavorando senza sosta per combattere contro gli incendi boschivi, per salvare vite, la natura e le case”.