Incidente in moto per Daniele Dal Moro che pubblica il video dei momenti seguiti all’impatto

Paura per Daniele Dal Moro, ex tronista di Uomini e Donne. Risale a qualche ora fa un video della durata di pochi secondi pubblicato sul suo profilo Instagram che mostra i momenti immediatamente successivi a un incidente motociclistico in cui è rimasto coinvolto. L’ex concorrente del Grande Fratello ha girato il filmato mentre si trovava ancora steso sull’asfalto in attesa di essere soccorso. Evidente un’escoriazione sul gomito e la gamba infortunata. Poco dopo, per rassicurare i suoi fan, Dal Moro ha pubblicato in una Instagram story la foto della gamba fasciata accompagnata da una coraggiosa didascalia: “Cascasse il mondo, domani sono in palestra”.

Daniele Dal Moro ha lasciato Uomini e Donne

Daniele è diventato recentemente protagonista della cronaca rosa per avere accettato di sedersi sul trono di Uomini e Donne. A differenza dei colleghi Giovanna Abate, Carlo Pietropoli e Sara Shaimi, Dal Moro non ha scelto. Con lo scoppio dell’emergenza coronavirus in Italia, il suo trono è stato sospeso insieme a quelli di Sara e Carlo. Solo Giovanna, dopo una breve sospensione, ha avuto la possibilità di tornare in onda e continuare a conoscere i suoi corteggiatori. Dopo due mesi di inattività, Sara e Carlo hanno deciso di fare comunque la loro scelta. Avevano trascorso sul trono più tempo rispetto a Daniele, cosa che gli ha consentito di mettere in fila gli elementi in loro possesso e tirare le somme. Il trono di Dal Moro, invece, era ancora all’inizio quando è scoppiata la pandemia e nessuna corteggiatrice era ancora riuscita a interessarlo al punto di indurlo a sceglierla dopo due mesi di separazione forzata. Non è escluso che a Daniele sia concessa l’opportunità di sedere nuovamente sul trono a settembre, con la ripresa del programma.

Finita la relazione con Martina Nasoni

Daniele è diventato noto partecipando al Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Nella Casa di Cinecittà ha conosciuto Martina Nasoni, la “ragazza con il cuore di latta” che ha ispirato la canzone di Irama, ma di fronte alle telecamere del reality show, nonostante l’evidente interesse di Martina, non è accaduto nulla di romantico. La scintilla è scoccata solo una volta lasciato il reality di Canale5. Tornati alla vita reale, i due hanno vissuta una storiava d’amore durata qualche mese e poi conclusasi poco prima che Daniele accettasse il trono.