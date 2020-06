Incidente per Ashley Graham, ha perso un dente a causa di un biscotto

Ashley Graham ha perso un dente, ma non ha perso il sorriso. La modella curvy, seguitissima su Instagram, ha mostrato quello che le è successo dopo un incidente alquanto bizzarro. Ha preso un dolce, un biscotto dal freezer e dopo averlo addentato si è ritrovata l’incisivo destro spezzato.

Cosa è successo alla modella curvy

Come è noto, Ashley Graham non nasconde mai nulla delle proprie imperfezioni ai suoi follower. Così ha mostrato il dente che si è rotto mentre stava mangiando i biscotti-gelato preparati da sua madre. Un comune frollino di farina d’avena appena tolto dal congelatore. Dopo averlo addentato con forza, questo è stato il risultato. Il video, nemmeno a dirlo, è diventato virale in pochissimo tempo.

La corsa dal dentista

Ashley Graham proprio non è riuscita a resistere alla tentazione di assaggiare quel dolcetto conservato in freezer. Così, dopo averlo tolto dal congelatore lo ha assaggiato senza aspettare che si scongelasse. È bastato un morso per finire in quel modo. Alla fine ha pubblicato anche una stories su Instagram in cui ha mostrato l’intervento del dentista. La modella adesso al posto del suo incisivo naturale ha una protesi nuova di zecca. Il sorriso resta quello: smagliante.

Ashley Graham da pochi mesi è diventata mamma

Ashley Graham è sposata con Justin Ervin dal 2010. Pochi mesi fa, come è noto, è diventata mamma per la prima volta: è nato Isaac. Come di consueto, sui social network, Ashley Graham ha condiviso ogni istante della sua gravidanza e della sua maternità. Si è raccontata senza filtri, uno degli aspetti per cui è tanto amata. Nel periodo dell’emergenza di coronavirus, Ashley Graham ha fermato il suo lavoro quindi si è concentrata alla sua nuova impegnativa professione: essere mamma del suo splendido bambino.