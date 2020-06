Incinta star russa fidanzata col figliastro, era stata criticata per la foto di lui a 7 anni

È incinta Marina Balmasheva, l’influencer russa che aveva fatto scalpore per il modo in cui aveva annunciato di essersi fidanzata con il figliastro di 15 anni più giovane. A destare perplessità era stato lo stile di comunicazione ricco di enfasi che aveva caratterizzato la comunicazione: una foto scattata quando il figliastro aveva solo 7 anni e Marina già 22. L’immagine caricata sul suo profilo Instagram riportava perfino l’indicazione dell’età dei protagonisti della foto all’epoca in cui era stata scattata, una specifica voluta che aveva aveva fatto storcere il naso ai follower della donna.

Il test di gravidanza e l’annuncio

A distanza di circa un mese da quel momento, Marina è tornata sui social per annunciare di essere incinta. “Sono stanca di nascondermi”, ha scritto la donna “So che è ancora presto ma voglio che lo sappiate. Nella vita tutto è possibile. Sono incinta di quattro settimane e sì, abbiamo deciso di sposarci”. Il post con l’annuncio della gravidanza ha incassato più di 45 mila like e 4500 commenti.

L’amore tra Marina Balmasheva e Vladimir Shavirin

Vladimir Shavirin è il figlio dell’ex marito della 35enne Marina, Alexey. Il matrimonio è durato 10 anni prima di concludersi con un divorzio. È stata proprio l’influencer russa a crescere l’uomo che poi sarebbe diventato il suo compagno e, apprendiamo oggi, il padre di suo figlio. La coppia sta già crescendo tre bambini, i fratelli di Vladimir. Il singolare annuncio della relazione tra i due era stato accolto da feroci polemiche, facendo precipitare i follower dell’influencer russa da 420mila a 411mila in poche ore. A finire sotto accusa non era stato solo lo stile di comunicazione voluto da Marina, ma il legame tra i due. Numerosi coloro che avevano definito immorale la scelta dell’influencer di fidanzarsi con un ragazzo alla cui crescita aveva contribuito, pur non essendoci tra loro alcun legame di sangue.