Incredibile! Lo juventino Zuliani attacca i giornalisti napoletani – VIDEO

Incredibile! Il giornalista juventino Zuliani attacca i giornalisti napoletani durante la trasmissione “Lunedì di rigore” in onda sul canale Top Calcio 24

Incredibile Claudio Zuliani: “Probabilmente tu vai solo a San Siro, io invece purtroppo ci sono andato parecchie volte. Sai come ti accolgono a Napoli? I giornalisti ti prendono a calci, insultano e lanciano petardi”.

Questo il “terrificante” commento del giornalista juventino Claudio Zuliani per difendere l’allenatore della sua squadra del cuore, Maurizio Sarri, dopo le dichiarazioni non andate giù ai tifosi bianconeri post Napoli. Ecco il video delle sue parole durante la trasmissione “Lunedì di rigore” andata in onda il 27 gennaio scorso sull’emittente Top Calcio 24:

