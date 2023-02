Industria dello sport e betting: due universi che si sostengono a vicenda

Chi è appassionato di sport sa bene quanto il mondo delle scommesse possa assicurare adrenalina e divertimento, ovviamente giocando sempre in modo responsabile. Perché un pallone che gonfia la rete, o che si schianta contro un palo, garantisce sempre emozioni a mai finire. Soprattutto quando, oltre alla passione per i colori della propria squadra, si unisce anche la possibilità di vincere certe cifre.

Quali sono gli sport più amati da chi scommette?

Chiaramente la prima posizione di questa speciale classifica non entra mai in discussione: almeno in Italia, infatti, la regina del betting è il calcio. Anche se il numero delle scommesse calcistiche è stato “diluito” dagli altri sport nel corso degli anni, oggi rappresenta ancora il 70% della torta. Inoltre, le opportunità per chi è appassionato di betting sono aumentate a dismisura, grazie al web, così come sono numerosi i siti scommesse. Ma perché scegliere di giocare online? Lo spiegano i vari bonus e le tantissime opzioni messe a disposizione dalle piattaforme specializzate, e recensite dai vari blog di settore.

Ritornando alla classifica degli sport sui quali gli italiani scommettono di più, non potremmo non citare il basket, specialmente se si parla della pallacanestro oltreoceano. L’NBA, infatti, è uno spettacolo che viene “consumato” non solo in poltrona, ma anche cliccando su Internet e piazzando le proprie puntate. Anche il tennis piace molto, al punto da conquistare l’ultimo gradino del podio degli sport più apprezzati da chi scommette. Il merito va anche ai tennisti italiani che, negli ultimi anni, hanno raccolto e continuano a raccogliere successi internazionali e visibilità.

Inoltre, i semplici “consumatori” non sono gli unici che traggono vantaggio dal binomio sport e betting. Si tratta, infatti, di due industrie che si alimentano e si sostengono a vicenda.

Il binomio sport-betting e i dati di settore

Un tempo lo sport era soltanto spettacolo, oggi è un vero e proprio business miliardario. Una questione di profitti prima ancora che di vittorie o di record, che chiama ovviamente in causa il mondo del betting. Il settore degli sport, dal calcio al tennis, vive (e sopravvive) anche grazie alle entrate economiche provenienti dall’universo delle scommesse. Allo stesso tempo, il betting senza lo sport e le varie competizioni più amate non avrebbe senso di esistere.

Bisogna infatti chiarire che, anche se indirettamente, le scommesse sportive fruttano milioni di euro alle società. Il motivo? Non è difficile da comprendere: il betting aumenta il pubblico di appassionati, dunque partecipa all’assegnazione degli introiti televisivi, al marketing e molto altro ancora.

Per quel che riguarda i numeri, ci pensano le indagini di settore a chiarire l’enorme portata finanziaria del betting, che ad oggi vale circa 10 miliardi di euro in Italia. Negli ultimi anni, inoltre, questa industria è cresciuta del 45%, in barba alla crisi economica e alla pandemia, che hanno assestato un duro colpo alle società di tutto il mondo. Si chiude con un altro dato, ancora una volta con il numero 10 protagonista: nell’ultima decade, infatti, la raccolta delle scommesse sportive è aumentata del 300%.