Infortunio Anguissa, ecco i tempi di recupero

Sky Sport ha riportato le ultime circa i tempi di recupero del centrocampista del Napoli André Zambo Anguissa dopo il recente infortunio.

Il centrocampista del Napoli André Zambo Anguissa ha rimediato un infortunio la scorsa domenica, durante la sfida di campionato contro la Fiorentina.

Sky Sport ha riportato il punto della situazione circa i tempi di recupero: secondo quanto si legge l’iter riabilitativo dovrebbe durare circa due o tre settimane. Probabilmente dunque tornerà in campo per la sfida contro il Milan.

“Giornata di esami strumentali per Frank Zambo Anguissa: il centrocampista uscito malconcio dal match contro i viola è stato sottoposto a degli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista, ha già iniziato il percorso di cure che lo terrà lontano dai campi di gioco per un periodo stimato intorno alle due-tre settimane. Il Napoli sarà impegnato il prossimo 29 ottobre con il Milan e Garcia spera di recuperare il giocatore per quella data.”

