Infortunio Juan Jesus, ecco i tempi di recupero

Il difensore del Napoli Juan Jesus sarà costretto a saltare le prossime gara causa di un recente infortunio.

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha subito un infortunio che lo ha costretto a rinunciare alla sfida contro il Bologna.

Sky Sport ha riportato il punto della situazione sulla vicenda, evidenziando gli eventuali tempi di recupero.

“Dopo il risentimento muscolare accusato nei giorni scorsi che gli hanno impedito di partire per la trasferta di Bologna, le sensazioni negative del Napoli sull’infortunio di Juan Jesus sono state confermate dagli esami strumentali ai quali il brasiliano si è sottoposto: distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.”

“Rientro dopo la sosta per l’ex Inter e Roma che, calendario alla mano, dopo il forfait certo alla prossima contro l’Udinese, salta anche le sfide contro Lecce, Real Madrid e Fiorentina, puntando all’appuntamento del 21 ottobre contro il Verona. Emergenza difensiva dunque per Rudi Garcia, già costretto a rinunciare a Rrahmani uscito per un problema muscolare nel corso della gara di Champions contro il Braga.”

