Infortunio Lobotka, si allungano i tempi di recupero: pronto Gilmour

L’infortunio di Stanislav Lobotka sarebbe più serio del previsto; Antonio Conte si affiderà dunque a Billy Gilmour.

Stanislav Lobotka sta attualmente recuperando da un infortunio avvenuto con la Nazionale slovacca, per tale motivo salterà almeno le prossime tre gare di campionato. Di conseguenza in campo ci sarà spazio per Billy Gilmour.

Di seguito le parole di Sportmediaset:

“A Napoli scocca l’ora di Billy Gilmour. Lo scozzese sarà infatti chiamato a non far rimpiangere l’assenza di Stan Lobotka in cabina di regia. Al momento non è ancora chiaro per quanto tempo lo scozzese dovrà vestire i panni del titolare, ma l’impressione è che l’emergenza potrebbe durare per più di una semplice gara come era sembrato in un primo momento. Stando a Il Mattino, l‘infortunio al flessore dello slovacco sarebbe più serio del previsto e imporrebbe una certa cautela a Castel Volturno. Situazione che potrebbe costringere Lobotka a saltare non solo la sfida con l’Empoli, ma anche le partite contro Lecce e Milan.”

