Infortunio Orsolini, il Bologna rende noti i tempi di recupero

Dopo l’infortunio di Riccardo Orsolini arriva il comunicato del Bologna che rende noti i suoi tempi di recupero.

Dopo l’infortunio durante la sfida tra Bologna e Monza l’attaccante rossoblù Riccardo Orsolini si è sottoposto ai dovuti esami.

Il Bologna FC ha riportato una nota in cui ha spiegato l’entità del problema ed i tempi di recupero:

“Sono ripresi stamattina a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù a due giorni dalla partita di Torino: seduta di scarico in campo per i più impiegati col Monza, lavoro tecnico-tattico per gli altri. Differenziato per Oussama El Azzouzi, Michel Aebischer, Thijs Dallinga e Charalampos Lykogiannis, a causa di una contrattura alla coscia sinistra. Gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane.”

