Infortunio Osimhen, previsti nuovi esami al rientro in Italia

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino si è concentrato sulla situazione di Victor Osimhen, alle prese con un nuovo infortunio.

Emergono altre novità sull’infortunio di Victor Osimhen.

Secondo Il Mattino l’attaccante nigeriano dovrà effettuare altri esami al suo rientro in Italia.

“Domani si sottoporrà ad una nuova risonanza magnetica per stabilire l’entità del problema alla gamba destra patito con la sua nazionale venerdì sera che tiene in apprensione il popolo azzurro. Intanto si aspetta pure l’esito (leggasi il referto) delle prime indagini cliniche a cui l’attaccante mascherato si era sottoposto in Nigeria dopo l’infortunio che lo aveva costretto a lasciare il campo anzitempo nella sfida amichevole con l’Arabia Saudita di Roberto Mancini. Il referto arriverà oggi, ma lo staff medico del Napoli approfitterà del rientro dell’attaccante (concordato con la Federazione nigeriana) per una nuova e più approfondita indagine ed una prognosi definitiva. Difficile fare la stima dei tempi di recupero prima di capire di che infortunio si tratta. Stando alle dichiarazioni dei dirigenti nigeriani (ipotesi di interessamento del tendine del ginocchio), potrebbe trattarsi presumibilmente di un sovraccarico da infiammazione che necessita soltanto di qualche giorno di riposo assoluto. Viceversa, in caso di trauma, i tempi sarebbero di una decina di giorni. Copia-incolla anche nel caso di una piccola elongazione del muscolo. Si vedrà. A questo punto la presenza di Osimhen al Bentegodi di Verona contro l’Hellas, sabato prossimo, alla ripresa del campionato potrebbe essere in dubbio. Se non altro perché pochi giorni dopo c’è la trasferta a Berlino contro l’Union, valevole come terza giornata della fase a gironi di Champions.”

