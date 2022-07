Infortunio Pogba, sensazioni negative, rischia anche il Mondiale

Scatta l’allarme Mondiale per Paul Pogba. Il francese è rientrato in Italia dagli States, e si sottoporrà ad una visita specialistica (non è ancora chiaro dove) per individuare la terapia più idonea. Le ipotesi in campo, spiega il Corriere dello Sport, sono due: la prima riguarda un intervento di “menisectomia”, ovvero una rimozione della parte lesionata del menisco, che comporterebbe uno stop tra i 40 e i 60 giorni. La seconda, ben più grave, prevedrebbe un intervento di sutura del menisco, e in quel caso i tempi di recupero raddoppierebbero, impedendo di fatto al francese di prendere parte ai prossimi Mondiali. Un’eventualità che tutti, a partire da Allegri, sperano di poter evitare.