Iniziativa Lega Serie A contro la violenza sulle donne: ecco quando

Iniziativa Lega Serie A contro la violenza sulle donne

Iniziativa della Lega Serie A contro la violenza sulle donne. La Lega ha deciso di inserirla per questo turno di Serie A, soprattutto dopo i recenti fatti accaduti.

La Serie A attua l’iniziativa contro la violenza sulle donne

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha reso noto quale sarà la giornata dedicata all’iniziativa contro la violenza sulle donne:

“In occasione della 13ª Giornata di Campionato, i campi della Serie A TIM si colorano di rosso per promuovere la campagna di Lega Serie A e WeWorld e “gridare” ancora NO alla violenza sulle donne. Numerose le iniziative di sensibilizzazione promosse da Lega Serie A anche con il sostegno dei suoi Ambassador. Anche TIM supporterà la campagna personalizzando le sigle del massimo Campionato”.

Dunque confermata l’iniziativa contro la violenza sulle donne che ormai avviene da diverse stagioni in Serie A, e che risulta importante soprattutto in un momento delicato come questo dopo i recenti fatti accaduti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report Napoli: novità sui recuperi di Meret, Zielinski e Osimhen

Infortunio Lindstrom: ecco quanto starà fuori, i tempi di recupero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”