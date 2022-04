Insigne è l’ossessione della Fiorentina: 11 gol e doppietta in finale di Coppa

Corriere dello Sport – Lorenzo Insigne è l’ossessione della Fiorentina: ha segnato 11 gol e ha fatto doppietta nel finale di Coppa Italia.

Il quotidiano analizza le performance di Lorenzo Insigne contro la Fiorentina:

“La scaramanzia è da ignoranti ma non esserlo porta male. Che qualcosa sussurrano e invitano alle riflessioni: nei venti «faccia a faccia», nel decennio alle spalle, lo scugnizzo e la «Viola» si sono guardati occhi negli occhi con ammirazione e con sospetto, con ferocia e con rispetto e però, alla fine, il napoletano se l’è spassata a lungo, con undici gol e due assist che sono serviti per addolcire il dolore dell’infortunio al «Franchi» del 9 novembre 2014. Insigne è l’ossessione della Fiorentina, l’uomo della doppietta nella finale di Coppa Italia di maggio 2014, il serial-killer che – uscendo all’ombra – «tiraggiro» o diavoleria infarcita, sa come risolvere questioni (anche) scabrose. E la Fiorentina per Insigne è un’amabile attrazione, il senso compiuto per l’impresa – piccola o grande che sia – quasi una Musa che ispira”.

