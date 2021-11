Insigne: “Il giorno che ho conosciuto Maradona, è stata un’emozione indescrivibile”

Lorenzo Insigne: “Maradona è stato un eroe per noi”

Il capitano azzurro, è intervenuto ai microfoni di Espn, spiegando il suo primo incontro con Diego Armando Maradona, ecco quanto raccontato:

“Il primo giorno che ho conosciuto Diego mi ha suscitato un’emozione indescrivibile, l’ho visto una volta qui al centro sportivo di Castel Volturno e un’altra al teatro San Carlo per un evento in suo onore. La prima volta che l’ho incontrato è stato al teatro San Carlo, feci una foto con lui, momento indimenticabile. Quando sono tornato a casa piangevo vicino a mia moglie, vedere Diego, che è stato un eroe per noi, è stata una forte emozione. Lui mi ha abbracciato, ma purtroppo non abbiamo avuto modo di parlare perchè c’era tanta gente e Maradona è sempre circondato, anche se non ci ho parlato resta una grandissima emozione”.