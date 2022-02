Insigne-Napoli, spunta un dato preoccupante sul Capitano

Il quotidiano Repubblica riporta un dato tutt’altro che positivo che riguarda il Capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Lorenzo Insigne sta disputando la sua ultima stagione con il Napoli ed il quotidiano Repubblica riporta un dato relativo proprio al suo rendimento in campo. Ci si concentra in particolare sui gol segnati dal Capitano azzurro dall’inizio della stagione e viene fuori che egli non ha mai segnato su azione.

Dal quotidiano si legge:

“La trasferta di oggi sarà anche una finestra sul futuro, per l’avvio anticipato – a prescindere dal suo lieve acciacco – del dopo Insigne. Neppure lo straccio d’una rete segnata su azione, per lui, dopo 25 turni di campionato. Un dato statistico che in assoluto farebbe scattare l’allarme per ogni attaccante e che diventa ancora più amaro nel caso specifico del numero 10 della Nazionale e capitano azzurro, che dopo lo stop di ieri non potrà sbloccarsi nemmeno a Cagliari. A evitargli l’onta di una astinenza da record erano stati finora soltanto i sei centri collezionati dal dischetto. Ma i numeri restano lo stesso impietosi e stanno diventando un cruccio per Spalletti.”

