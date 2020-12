Inter, Arturo Vidal rischia di saltare il Napoli: il comunicato sulle condizioni

Inter, si ferma Vidal: il comunicato sulle condizioni

Inter, si ferma Arturo Vidal, attraverso un comunicato, il club ha fatto il punto sulle condizioni fisiche del giocatore:

“Risonanza magnetica per Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno – si legge nel comunicato – risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno”.

Il 16 dicembre, è in programma la sfida di campionato (turno infrasettimanale) che vedrà di fronte i nerazzurri ed il Napoli. Chiaro che la situazione di Vidal dovrà essere monitorata costantemente.

