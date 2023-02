Inter, Bastoni: “Napoli? Siamo a -13 perché ci manca continuità”

Alessandro Bastoni sul distacco del Napoli dalle inseguitrici

Con la vittoria nel derby contro il Milan, l’Inter ha consolidato il secondo posto confermandosi come la più in forma tra le combattenti per un posto in Champions League. Ai microfoni di Sportmediaset ha parlato il difensore centrale dei nerazzurri Alessandro Bastoni.

Queste le sue parole:

“Sapevamo dell’importanza della partita e dei tre punti, era importante dare un segnale a noi stessi. Per noi era molto importante vincere perché era un derby. La continuità ci è mancata un po’ ed è per questo che siamo a -13, nello scontro diretto ce la possiamo giocare con chiunque. Il divario con il Napoli è tanto, è inutile nasconderlo. Ma abbiamo tata voglia di vincere, da qui a fine stagione vogliamo vincere tutte le partite e guariamo a noi stessi. Mi sento soddisfatto, sto bene qui e anche la mia famiglia”.

