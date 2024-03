Corriere dello Sport – Inter imbarazzata, il comportamento di Acerbi mette in difficoltà

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato le sensazioni in casa nerazzurra. Sembrerebbe proprio che l’Inter sia imbarazzata dal comportamento assunto da Francesco Acerbi, per quanto riguarda il caso Juan Jesus.

“Acerbi è stato particolarmente determinato e perentorio nel difendere il suo comportamento. L’Inter avrebbe anche provato a insistere, per capire se ci fosse spazio per una correzione di rotta. Ma il difensore non si è mosso di un millimetro: ha escluso qualsiasi possibile addebito, garantendo, peraltro, di confermare tutto anche davanti alla Procura Federale.

In viale Liberazione, inizialmente, c’era l’idea di diffondere un comunicato, facendo seguito a quello trasmesso lunedì. Per ragioni di opportunità, invece, la scelta è stata di rimanere in silenzio, sostanzialmente passando la palla al Giudice Sportivo. Ed è chiaro come dentro Viale Liberazione ci sia pure imbarazzo. Non a caso, allo stesso Acerbi è stato fatto notare come sarebbe stato opportuno non rilasciare dichiarazioni davanti ai giornalisti”.

