La Gazzetta dello Sport – Inter in pole position per Zielinski: il polacco ha detto sì

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Piotr Zielinski. Il polacco ha in mano un’ottima proposta da parte dell’Inter, che a breve potrebbe trasformarsi in un vero e proprio contratto. Il trasferimento con i nerazzurri prevederebbe un triennale in scadenza nel 2027, uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti più bonus, e un’opzione per la quarta stagione.

Al momento nessun altro club ha avanzato proposte migliori, né da parte dello stesso Napoli, né tantomeno dalla Juventus, club al quale era stato accostato soprattutto per la presenza di Giuntoli. Dunque, al momento l’Inter si sente in pole position per il centrocampista azzurro.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

