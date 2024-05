Inter interessato a Raspadori, il Napoli ha chiesto Frattesi

L’Inter sarebbe interessata all’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, mentre il club azzurro starebbe pensando a Davide Frattesi.

Giacomo Raspadori sarebbe nel mirino dell’Inter, d’altra parte il Napoli starebbe pensando a Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro in prestito al Sassuolo.

Ne ha parlato Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, nel corso di “Pianeta Azzurro”, trasmissione in onda sulle frequenze di “Radio Crc”.

“Vi do una notizia che mi è appena arrivata. Giuseppe Marotta ha manifestato il proprio interesse per l’attaccante Giacomo Raspadori. L’amministratore delegato dei nerazzurri ha pensato all’ex Sassuolo per sostituire Sanchez che è in partenza. Aurelio De Laurentiis invece l’ha sparata grossa chiedendo Davide Frattesi, calciatore che sarebbe molto gradito anche a mister Antonio Conte. Si tratta di un “tuttocampista”, di uno dei migliori profili che abbiamo in Italia. Naturalmente si tratta di un obiettivo complicato da raggiungere anche perché parliamo di un neo campione d’Italia, ma farebbe certamente al caso del mister salentino in vista della prossima stagione.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com