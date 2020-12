Inter, Nainggolan: il belga è vicinissimo al Cagliari, oggi le viste mediche

Il belga è vicinissimo all’addio ai nerazzurri

L’ufficialità è solo questione di tempo. A meno di un giorno dall’accordo trovato con l’Inter, il Cagliari spinge per riportare subito Radja Nainggolan in Sardegna, dopo il brutto infortunio rimediato da Rog. Tuttomercatoweb riporta che il Belga passerà al Cagliari con la formula del prestito secco fino a fine stagione. Oggi sono in programma le visite mediche con i sardi.

